Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Croazia, il ct albanese Sylvinho si dimostra fiducioso in ottica qualificazione nonostante il ko nella gara d'esordio di Euro 2024 contro l'Italia. L'ex Inter promuove i suoi giocatori, compreso il nerazzurro Krjstian Asllani: "Abbiamo studiato la Croazia e contro la Spagna è stata sconfitta 3-0, ma ha giocato molto bene e ha creato tante occasioni da gol. Hanno creato non pochi problemi alla Spagna, che ha segnato in soli 29 minuti. La Croazia ha giocatori tecnici, forti fisicamente e con elevate qualità di passaggio. Gli avversari sono molto forti, ma abbiamo anche giocatori di qualità come capitan Djimsiti, Asllani, Broja, Muçi, ecc., alcuni dei quali sono giovani e devono ancora crescere. Queste partite li aiuteranno a migliorare molto".

Sylvinho torna poi anche sul ko con gli azzurri, deciso dai gol di Bastoni e Barella: "Non è che non abbiamo attaccato l'Italia, ma non ci hanno permesso di attaccarla. Noi attaccavamo in tre, loro invece schieravano 5 difensori e tanti centrocampisti. L'Italia si è difesa molto bene e dobbiamo ammettere che questa competizione è di altissimo livello. Ricordatevi, l'Italia ha centrocampisti come Jorginho e Barella, due calciatori di altissimo livello e dovremmo essere felici di giocare contro di loro. Per noi questa è una sfida e possiamo fare molto, perché cresciamo anche solo affrontandoli. Da questo punto di vista dico che abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo segnato, abbiamo subito due gol, ma non ci siamo comunque arresi.

C'è tempo anche per un elogio al centrocampo della Croazia: "E' vero, il centrocampo è il loro cuore. Hanno nomi come Brozovic, Modric, Kovacic o Perisic, che hanno giocato e giocano ad altissimi livelli, quindi sarà molto difficile. Dobbiamo lottare forte e stare attenti a non concedere loro troppi spazi, perché sanno sfruttare ogni errore".

