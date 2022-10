Intervistato dai colleghi di Radio Bruno in qualità di doppio ex di Inter e Fiorentina, Lele Adani ha provato ad anticipare brevemente i temi tattici della gara in programma allo stadio Artemio Franchi sabato sera: "L'Inter sarà molto ispirata, mi aspetto una grande gara dei viola, se vuole portare a casa dei punti. La squadra di Italiano fa la partita con il pallone, per questo servono delle coperture preventive e maggior attenzione".