Daniele Adani prende posizione nella Bobo Tv dopo lo scialbo pareggio dell'Inter in casa della Sampdoria. "Perché l'Inter fa determinate partite e poi fa Monza-Inter, Inter-Empoli e Sampdoria-Inter? A volte fa così perché è superficiale. Ha la rosa più forte del campionato assieme alla Juventus, è staccata di un abisso dal Napoli. Ha qualità, valore e un gruppo che lavora da qualche anno, motivo per cui dovrebbe essere più avanti per continuità, invece molte volte stecca o è titubante. Contro l'Empoli, prima del rosso a Skriniar, l'approccio è stato superficiale. L'Inter non era mai stata pericolosa. Lo stesso Monza poteva pareggiare anche prima del 2-2. Contro la Samp potevano stare una settimana e non avrebbero segnato. I blucerchiati non segnano nemmeno con le mani, potevano fare solo 0-0".