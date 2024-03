Lele Adani si è soffermato con un'analisi schietta sui numeri della Juve, considerando anche la cavalcata quasi perfetta dell'Inter: "Io non riprendo le parole di Allegri, io esprimo un mio concetto. I giocatori non hanno colpa perché sono scarsi? L’allenatore che negli ultimi dieci anni per nove ha preso il contratto con la Juventus ha ragione lui: contro Allegri vince sempre Allegri, perché – usando le sue parole – ha vinto sei scudetti e preso settanta-ottanta milioni di euro dalla Juventus. Chi è che parla per questo scempio? Dico scempio non degli ultimi due mesi, di tre anni. Perché arrivi sedici punti dietro al Milan, diciotto dietro al Napoli e se l’Inter vince domani sei a -20? Io pongo delle domande, perché il mio pensiero lo conoscete bene", ha detto alla Domenica Sportiva.