Procede per gradi il ritorno alla miglior condizione di Romelu Lukaku che ieri, al Mapei Stadium, ha messo altri 83' nel motore dopo averne giocati 86' contro la Reggina. Il belga ora può giocare tranquillamente una partita intera, ma deve aumentare i giri, come sottolineato dal compagno di squadra Francesco Acerbi: "E' grande e grosso, magari ha bisogno di più tempo e più partite per entrare in forma - le parole del difensore a Sportmediaset -. Poi dipende da lui, ha tanta voglia perché è un bavissimo ragazzo".