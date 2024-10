Reunion a tinte nerazzurre quella avvenuta a Shanghai tra Steven Zhang e i 'patroni' di Moncler. Un'amicizia che trova origine a Milano, dove la famiglia Zhang aveva stretto nel 2021 una partnership che ha legato il marchio francese con HQ a Milano per tre anni. Una collaborazione, ormai conclusa tra l'azienda con a capo Remo Ruffini e il club di Viale della Liberazione, che ha portato però ad una sincera amicizia tra i firmatari, rimasti in ottimi rapporti come mostrano le foto postate dall'ex numero uno del club meneghino che ritrae il CEO e ad di Moncler con i figli Pietro e Romeo: "Certe cose non cambiano mai" si legge in una prima storia postata da Steven che dopo aggiunge: "La squadra". Immagini repostate da Pietro Ruffini che aggiunge: "Famiglia", commento che fotografa a pieno la bella amicizia rimasta con l'ex presidente.