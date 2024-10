L'ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto su TV Play, ha parlato del possibile ritorno di Mario Balotelli in Italia, con particolare riferimento alle voci che lo accostano al Torino e al Genoa. Viviano ha espresso grande fiducia nelle capacità dell'attaccante, sottolineando che chi deciderà di ingaggiarlo farà un affare. "Non lo dico perché è mio amico, ma perché si sta allenando intensamente ed è in ottima forma fisica, cosa che non accadeva da tempo. È carico e determinato a tornare in Italia per dimostrare a tutti il suo valore", ha affermato l'ex portiere.

Viviano ha poi aggiunto che, rispetto al passato, i costi legati a Balotelli sono diminuiti: "Un tempo si poteva pensare che, tra i suoi problemi e il suo stipendio elevato, fosse un rischio. Ora non è più una questione di soldi per lui, vuole solo dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza in Serie A". Viviano ha concluso ribadendo il suo supporto a Balotelli: "Non solo perché è un mio amico, ma perché è un giocatore con un talento straordinario".