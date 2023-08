Dopo le polemiche generate da una sua frase pronunciata in una diretta Twitch riguardante un suo gol a Robert Enke e il successivo suicidio dell'ex portiere tedesco, Arturo Vidal ha voluto fare chiarezza. "Quello è stato il mio primo gol in Europa con il Leverkusen. Quel portiere, in seguito, è caduto in depressione e si è suicidato", aveva detto il cileno ricordando la rete ai tempi di una sfida tra il suo Leverkusen e l'Hannover, club nel quale militava Enke.

"A tutti i giornalisti dispettosi: avete visto in questo video che ho detto tutto con buone intenzioni, non c'era niente di male. Nemmeno io ne ho riso, non lo farei mai. Ho raccontato un aneddoto, non riderei mai di una cosa del genere", ha spiegato Vidal in una successiva live Twitch come riportato da TMW.