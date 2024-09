Un Kilnsmann in campo in Italia: si tratta del 27enne portiere del Cesena Jonathan, figlio di Jürgen Klinsmann, ex attaccante di Inter e Sampdoria, impegnato questo pomeriggio all'Arena Garibaldi nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Pisa di Filippo Inzaghi. Klinsmann è giunto in Romagna dalla MLS nel febbraio 2024 dopo l'avventura coi Los Angeles Galaxy e al momento copre il ruolo di dodicesimo della squadra guidata da Michele Mignani.