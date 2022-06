Wim Jonk allenerà il Volendam anche in Eredivisie dopo averlo portato anche grazie al contributo degli interisti Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. L'ex centrocampista nerazzurro ha mantenuto la promessa che aveva fatto subito dopo la promozione nella massima divisione olandese legandosi al club fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. "Eventuali collaborazioni più lunghe saranno discusse e valutate nel mentre e periodicamente", fa sapere la società nel nota ufficiale.

"Il nostro primo obiettivo è stato raggiunto con la promozione in Eredivisie, ma siamo ancora lontani da lì - ha dichiarato molto realisticamente Jonk -. L'Eredivisie non solo richiederà molto di più dai nostri giocatori e dallo staff, il club nel suo insieme può e deve anche fare molti passi prima che la nostra base sia abbastanza forte. Questo ha senso anche con un piano pluriennale. Ora ci aspetta una nuova grande sfida e non vedo l'ora di affrontarla".