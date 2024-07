Dopo l'avventura nell'Al-Duhail, torna a casa Philippe Coutinho: il Vasco da Gama, infatti, ha ufficializzato il suo arrivo in prestito dall'Aston Villa. Per il giocatore con un passato anche all'Inter è un ritorno nel club dove è cresciuto calcisticamente, prima di approdare in Italia proprio coi nerazzurri.

"È una sensazione di grande felicità, gioia e ansia. Ho vissuto all'estero per molto tempo, quindi è davvero la sensazione di tornare a casa, nel luogo in cui sono cresciuto, nel posto che amo, nel club che amo. Lo sanno tutti, soprattutto la mia famiglia, quanto sono felice e loro sono tutti contenti del fatto che io sia tornato", ha detto l'attaccante dopo l'ufficialità del trasferimento.