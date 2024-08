Federico Valietti è un nuovo giocatore del Trapani, club di Serie C che lo ha acquistato dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto: "Sono molto carico e non vedevo l’ora di arrivare qui - ha dichiarato dopo la firma il giocatore che ha militato nel vivaio dell'Inter -. Ringrazio fortemente il presidente e il direttore per avermi coinvolto in questo progetto. Non vedo l’ora di conoscere compagni e staff e iniziare a lavorare per far bene quest’anno. Arrivo in una piazza molto importante e le ambizioni della società sono state determinanti nella scelta. Sono un giocatore di fascia, un terzino destro, che ama andare sul fondo e crossare ma lo scorso anno ho giocato anche a sinistra".