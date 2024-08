Anche João Cancelo sceglie di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Il terzino portoghese, con un passato all'Inter e in altri top club europei, è diventato un nuovo giocatore dell'Al-Hilal, club che ieri aveva ceduto Saud Abdulhamid alla Roma. Secondo le indiscrezioni il trasferimento porterà circa 30 milioni di euro nella casse del Manchester City, mentre l'ex Inter guadagnerà circa 15 milioni per le prossime tre stagioni.