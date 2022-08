L'ex centrocampista dell'Inter Juan Sebastian Veron elegge la sua formazione ideale di tutti i tempi per il magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek'. Inserendo nella sua top 11 ideale anche tre vecchie conoscenze del mondo nerazzurro, da lui incrociate anche nei suoi anni alla Lazio, a partire da Sinisa Mihajlovic in difesa: "Mai visto uno calciare il pallone forte come lui, a parte Diego Armando Maradona. Ma qui parliamo di uomini, non di extraterrestri". A formare l'attacco, insieme a Ryan Giggs, Roberto Mancini e Hernan Crespo: "Il Mancio era arte pura: non toccava il pallone, lo accarezzava. Poi era un pozzo di fantasia. Crespo è un amico, e poi è stato un grande centravanti. Più rivedo i suoi movimenti più mi ricorda Jorge Valdano".