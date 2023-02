Con Antonio Conte costretto a fermarsi di nuovo per riprendersi dal recente intervento chirurgico alla cistifellea, toccherà a Christian Stellini traghettare il Tottenham come capo allenatore fino al ritorno del manager salentino. "Avrò la stessa autorità di prima - ha dichiarato Stellini davanti ai giornalisti in conferenza stampa parlando del suo nuovo ruolo -. Antonio forse ha sottovalutato l'intervento, poi avvicinandosi alla partita lo stress gli ha creato dei problemi; quando ha parlato con il medico gli hanno detto che doveva prendersela con comodo.

Tornerà presto, ma non così velocemente come vorrebbe. Mi chiama tre volte al giorno e ogni volta mi dice che vuole tornare. Mi dice: 'com'è andato l'allenamento? Dobbiamo organizzarci domani'. Antonio non al 100% non è Antonio, e questo crea stress".