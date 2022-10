Un gol annullato ad Harry Kane proprio sul viale della conclusione dell'incontro. Così il Tottenham è stato fermato sul pareggio dallo Sporting Lisbona. Antonio Conte, nel finale è stato pure espulso. E ai microfoni di BT Sport non le manda a dire a nessuno: "Penso che la palla fosse davanti a Kane e il gol era regolare. Non capisco la linea che hanno tracciato. È molto difficile commentare questa decisione. Il VAR sta facendo molti danni. Voglio vedere se in un altro stadio di una grande squadra sono pronti ad annullare questo tipo di gol. Vedo tante ingiustizie. Non mi piace questo tipo di situazione. Il secondo tempo è stato positivo e abbiamo giocato con grande intensità".