Paolo Vanoli, allenatore del Torino, parlando in conferenza stampa dopo la partita persa contro il Bologna ha avuto parole importanti per Cesare Casadei, che ieri ha fatto il suo debutto nella massima serie con la maglia granata: "Sottolineo la prestazione di Casadei che ha fatto una grande partita, su un campo difficile. Cosa gli ho detto in quel vis-a-vis durante la partita? Lui era alla sua prima partita in Serie A e per di più in una squadra completamente nuova. A livello tattico mi sono arrabbiato quando ci siamo messi a 5, in questo ci manca ancora lucidità".