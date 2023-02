Dopo la partita vinta contro l'Udinese, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato coi cronisti presenti di vari temi dell'attualità granata. Compreso l'acquisto, negli ultimi giorni di mercato, di Andreaw Gravillon, difensore ex vivaio Inter arrivato dallo Stade Reims: "Non lo conosco personalmente, ma ha un bel potenziale. Me ne ha parlato benissimo Andrea Vagnati, Ivan Juric era contentissimo".