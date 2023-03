C'è anche José Mourinho tra i temi affrontati da Maurizio Sarri durante la conferenza stampa pre Conference League. Lo Special One si è seduto regolarmente in panchina durante Roma-Juventus nonostante i fatti di Cremona e il tecnico della Lazio offre un parallelo su quanto successo a lui l'anno scorso dopo il Milan, parlando tra le righe di disparità di trattamento: "In quell’episodio c’erano due referti diversi tra arbitro e procura federale che erano a due metri. Quindi uno dei due referti non era veritiero. Il trattamento di Mourinho? Una sospensione per la carriera", le parole al veleno di Sarri.