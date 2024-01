Nel corso della sua intervista per RAI Sport, il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha fatto anche un parallelo tra la vittoria del campionato col Napoli e la qualificazione agli Europei del 2021: "Il primo è stato un memorabile viaggio collettivo su binari del sogno e della follia: sembrava impossibile anche nei sogni. La qualificazione europea è invece la voce che sale dal fondo del pozzo in cui eravamo caduti e che urla al mondo che ci siamo anche noi e siamo più vivi che mai. Ci permette di andare in Germania a difendere il titolo vinto nel 2021, ma c'è ancora tanto lavoro da fare".