Ospite del programma 'Veronica Offside', Wesley Sneijder ha svelato quali erano i suoi progetti per rilanciare l'Utrecht, ricordando di essere stato molto vicino dall'entrare nello staff tecnico del club olandese: "Mi ero offerto gratis o, almeno, avevo un accordo con Frans (il proprietario van Seumeren, ndr) che un giorno avremmo fatto qualcosa insieme - le parole di Wes -. È una cosa che ho superato velocemente, proprio come avevo fatto con l'Ajax. Quindi oggi non critico l'Utrecht per ripicca, altrimenti avrei detto prima qualcosa. Cosa avrei dovuto fare? Si trattava di prendere in esame il profilo di giovani più adatto da portare all'Utrecht per aggiungere più qualità al gruppo.