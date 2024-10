Intervenuto dal palco dell'European Golden Boy organizzato da Tuttosport a Roma, l'ex calciatore di Inter e Lazio e oggi allenatore del Porto, incontrato due edizioni di Champions fa ai quarti, Sergio Conceiçao ha raccontato un singolare aneddoto legato al figlio. "Ho corso sotto l'Olimpico stamattina, ritornare a Roma è sempre sinonimo di felicità, ho ricordi bellissimi" ha premesso prima di svelare che il trasferimento di Francisco alla Juventus è anche per 'colpa' sua.

"Francisco è andato in prestito un anno all’Ajax, non ha giocato tanto ma ha capito cosa significa fare sacrifici - ha detto a proposito dell'importanza di far fare esperienza ai giovani calciatori durante il percorso di formazione -. Non stava più con la mamma e i fratelli, ha capito le cose essenziali della vita come vivere da solo e maturare. È tornato al Porto, ha fatto una stagione straordinaria e ora è arrivato alla Juventus. C'erano due-tre grandissime squadre che lo volevano, ma gli ho consigliato di venire in Italia alla Juve che è uno dei più grandi club al mondo - ha ammesso -. Sapevo che per le sue caratteristiche se avesse preso il controllo della situazione avrebbe fatto la differenza, senza prendere scuse perché in Italia si sta da Dio ed è un paese meraviglioso".