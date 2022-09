Tuffo nei ricordi per Aldo Serena che fa un piacevole ritrovamento: "Dopo 42 anni sono venuto in possesso dei contratti che mi hanno trasformato la vita - si legge sul profilo Twitter dell'ex Inter che proprio sui social condivide la gioia del rinvenimento di due cimeli da incorniciare -. Prima il Calcio Como, poi è subentrata l’Inter in comproprietà che successivamente ha acquistato i diritti in toto" si legge a corredo di due foto dei vecchi contratti che hanno suggellato i trasferimenti a Como prima e Inter dopo.