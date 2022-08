Alexis Sanchez-Cristiano Ronaldo coppia d'attacco del Marsiglia? Impossibile. Pablo Longoria, presidente OM, smonta in pochi secondi una voce di mercato che circolava ormai da giorni, pompata più che altro dal tam-tam del Web: "Il mondo dei social network è così, si prova a far scalpore - le parole del numero uno del club francese a beIN Sports -. Siamo una squadra che si accontenta dei mezzi che ha. Chiedere di Cristiano Ronaldo all'OM, ​​con tutto il rispetto, è come chiedere di Kevin De Bruyne, Erling Haaland o Darwin Nunez... Sognare fa bene a tutti, ma è vero che dobbiamo essere sinceri. Dobbiamo giocare a calcio con i nostri mezzi. Abbiamo un progetto sportivo serio che consiste nel migliorare ogni stagione ed essere competitivi, tenendo conto dell'equilibrio economico".