"Felice per il trionfo e per il debutto al Velodrome! Ambiente incredibile". Così Alexis Sanchez ha festeggiato sui social network la prima davanti al pubblico dell'Olympique Marsiglia, che grazie anche all'apporto del giocatore cileno (schierato dal 1') ha battuto per 2-1 il Nantes. Sugli spalti, come da foto pubblicata dal cileno, le prime maglie con il nome del "Nino maravilla".