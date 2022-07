Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino parlando anche del possibile ritorno di Federico Bonazzoli, rientrato alla Samp dopo la stagione in prestito in granata: "Federico è rimasto nel cuore della società. Speriamo che la telenovela possa chiudersi positivamente, ma dopo tante parole e cose successe credo sia più prudente e saggio non sbilanciarsi".