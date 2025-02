Alexis Sanchez "è un giocatore molto importante" per l'Udinese. Lo ribadisce ancora una volta Kosta Runjaic, quaets avolta nella conferenza stampa di presentazione del match di campionato contro l'Empoli.

"A mio avviso ha capito il nostro ragionamento - aggiunge l'allenatore dei friulani -. Dev'essere una guida per la squadra anche quando non gioca, deve svolgere un ruolo positivo per la squadra, questo lo si fa durante gli allenamenti. Penso che ci troviamo bene, si sta allenando bene, sta dando un buon contributo in allenamento. Da un po' di tempo si vede che si sta comportando bene, è veramente un esempio per questi ragazzi. Ne abbiamo parlato e concordiamo tutti assieme che c'è ancora bisogno di un po' di tempo affinchè arrivi al top, so che è un giocatore motivato al massimo, non vede l'ora di poter dare il proprio contributo in particolare in casa nostra, non posso dire quanti minuti avrà domenica e se giocherà, ma quando avrà di nuovo un'opportunità giocherà al meglio e non vede l'ora di farlo".