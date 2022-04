Intercettato da DAZN prima di Roma-Salernitana, Tiago Pinto rassicura sul momento di Nicolò Zaniolo. L'ex Inter, escluso dall'undici titolare anche per l'ultimo match dell'Olimpico, è sempre al centro delle voci di mercato: "La cosa più importante è che sono tornati a disposizione Zaniolo, Veretout e Spinazzoli. Fino alla fine della stagione sono tutti importanti, Zaniolo sarà importante per la squadra e per raggiungere i nostri obiettivi" assicura il general manager giallorosso.