Claudio Ranieri sembra destinato a riprendere la guida tecnica della Roma: quest'oggi, il tecnico di San Saba è atteso a Londra per parlare coi Friedkin in merito i dettagli dell'intesa che porterebbe Ranieri sulla panchina giallorossa per la terza volta in carriera. Qualora arrivasse la fumata bianca, si chiuderebbe un casting che ha coinvolto tantissimi nomi, tra i quali, secondo il retroscena di Tutto Mercato Web, anche quello di un ex interista: la proprietà capitolina ha infatti pensato anche a Okan Buruk, attuale tecnico del Galatasaray.

Buruk è particolarmente apprezzato per la sua capacità di gestire campioni e per come fa giocare il Cimbom. Un sondaggio concreto, quello per l'ex centrocampista classe '73 - ma che non ha avuto appunto un seguito: l'allenatore non ha voluto lasciare il club turco in cui crede fortemente.