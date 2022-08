Intervistato da TF1 per il programma 'Téléfoot', Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint-Germain, è tornato sulla recente vittoria nella Supercoppa di Francia sottolineando: "Non c'è modo migliore per iniziare una stagione che vincendo un titolo. E spero che ce ne saranno molti di più". L'esterno marocchino ex Inter ha anche riconosciuto dei meriti speciaili al tecnico Christophe Galtier: "È una persona divertente, gli piace scherzare con i giocatori. È vicino a loro, cerca di dare loro attenzioni. È uno che ti dà fiducia per le partite".