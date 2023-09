Prima vittoria stagionale arrivata all'ultimo respiro per il Barletta, che ha dovuto attendere fino al 96esimo per avere ragione del Santa Maria Cilento grazie ad un rigore calciato da Matteo Di Piazza. Ad aprire le marcature ci ha pensato Ezequiel Schelotto, ex giocatore dell'Inter che proprio nel fine settimana del derby col Milan, partita nella quale anni fa fu protagonista, ha trovato il suo primo gol con la maglia biancorossa punendo una indecisione su calcio di punizione del portiere avversario Fezza.