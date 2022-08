Matteo Politano non vuole lasciare il Napoli. L'esterno offensivo ex Inter ha ribadito le sue intenzioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Resto? Si! Ho dato la mia disponibilità a restare. Sono sicuro che faremo un bel camponato, cercheremo di far felici i nostri tifosi. Ci sarà il massimo impegno da parte mia e dei miei compagni. Obiettivo? Tante squadre si sono rafforzate, ma dobbiamo cercare di riconquistare la Champions. Penso che il sogno di tutti vincere uno Scudetto, se poi lo vinci a Napoli vale 10-20 di quelli vinti al Nord".