Tra i protagonisti della stagione del Pisa c'è anche George Puscas, ex attaccante dell'Inter protagonista di un recente collegamento con Sky Sport. Il suo attuale allenatore, Luca D'Angelo, non ha mai nascosto la sua fede interista, come confermato dal centravanti rumeno: "Se abbiamo mai parlato dell'Inter? Mi ha detto che lui è interista, io non lo sapevo. Mi aveva anche chiesto come era andata e chi son stati i miei allenatori, ma si è fermato lì" il breve commento di Puscas.