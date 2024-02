Andrea Pinamonti è stato fatto oggetto di insulti irripetibili sui social network dopo il doppio errore commesso dal dischetto nel match tra Atalanta e Sassuolo di sabato scorso: "C'è tanta cattiveria in giro, mi capita di leggere cose folli - ha spiegato l'attaccante neroverde a Sky Sport -. Sono cose che non mi toccano più, ma magari toccano chi mi è più vicino come la mia ragazza o la mia famiglia. Ora non voglio fare la vittima e non posso pensarci troppo. Devo azzerare quello che ho sbagliato, vuol dire che dovrò fare due gol con l'Empoli".