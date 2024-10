Intervistato da TyC Sports, Daniel Osvaldo, ex calciatore tra le altre di Inter e Juventus, racconta un aneddoto risalente ai tempi dei bianconeri che non farà piacere ad Antonio Conte, suo allenatore dell'epoca:

"Quando ero alla Juventus avevamo la nostra sala fumatori. Anche quando andavamo in trasferta con la squadra, mentre andavamo, fuori dall'aeroporto fumavamo. Chi non sa queste cose è perché non ha mai giocato in Italia".