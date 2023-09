"È mia responsabilità, a causa mia non abbiamo vinto. E da questo devo imparare". Così André Onana dopo il ko con il Bayern Monaco. Il portiere camerunese sta attraversando un momento delicato con la sua nuova maglia e non si nasconde. "Ho molto da dimostrare, perché a dire il vero il mio inizio al Manchester United non è stato dei migliori - ha detto -. Sono stato io a deludere la squadra". Particolarmente colpevole sul primo gol che ha aperto le danze a Monaco di Baviera nella partita poi terminata 4-3 per i tedechi.