Prime parole per Valentin Carboni da neo giocatore del Marsiglia. L'ex giocatore dell'Inter si presenta così ai canali ufficiali del club francese: "È molto bello essere qui, Marsiglia è una città che somiglia molto a Buenos Aires da dove provengo, trovo che sia una città molto bella con persone che vivono il calcio con tanta passione ed entusiasmo - ha assicurato -. Sono molto felice di essere qui. È davvero un posto incredibile. Abbiamo avuto la fortuna di poter salire in cima e vedere la città dall'alto. Con la Buona Madre che veglia, come si suol dire, su tutto il popolo marsigliese. È molto bello e ci sono panorami mozzafiato".

La sua scelta è stata influenzata dalla presenza di Leonardo Balerdi: "Sicuramente la sua presenza mi ha aiutato a prendere la decisione di venire qui. Mi ha detto che la gente è molto appassionata, vive il calcio come in Argentina. Mi ha anche parlato del fatto che l'OM è un club molto grande, con tanta storia, e quindi sono molto felice di essere qui".

Chiosa sul Velodrome: "Ovviamente non vedo l'ora di andare allo stadio, di giocarci. Già dall'esterno sembra incredibile. Da quello che ho potuto vedere, ci sono 60.000, 65.000 persone per ogni partita. Quindi ovviamente deve essere straordinario", ha concluso.