Torneresti in Italia? "Sto bene ad Anversa, però ho passato 17 anni in Italia. Non è una cosa da buttare via, se mi dovesse chiamare qualcuno vuol dire che sarei ancora cercato".

Radja Nainggolan sarebbe stato il giocatore ideale per José Mourinho ? Stuzzicato ai microfoni di Rete Sport, il Ninja risponde alla domanda raccontando un aneddoto: "Chiediamolo a lui. Un giorno mi ha detto che mi avrebbe chiamato, ti parlo dei tempi del Manchester United, ma in realtà non l’ha mai fatto", ricorda il belga.

Cosa è mancato per vincere nella tua Roma?

"Noi abbiamo fatto 87 punti e non abbiamo vinto, oggi come oggi è tutto più equilibrato".

Cos’è che ti ha dato in più Spalletti?

"Mi ha cambiato la posizione, mi ha fatto lavorare molto e mi ha dato quel qualcosa che mi mancava negli anni precedenti. Si parla di statistiche nel calcio, quell’anno furono ottime".

Perché Martinez, ct del Belgio, non ti ha mai visto di buon grado?

"Non mi ha mai apprezzato, quando ho giocato la semifinale di Champions League con la Roma non mi ha chiamato per il Mondiale, ha messo di mezzo il ruolo e ha detto che in panchina non ci potevo stare".