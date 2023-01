Auguri speciali per José Mourinho. Wesley Sneijder, numero 10 dell'Inter del Triplete, ha reso omaggio allo Speciale One nel giorno del suo 60esimo compleanno. "Ho tanti ricordi di Mourinho, soprattutto quando abbiamo vinto la Champions - le parole raccolte da La Gazzetta dello Sport -. Era molto deciso, sapeva che avremmo vinto quella partita. Lui è un allenatore che sa perfettamente cosa fare con i giocatori dentro e fuori il campo. Lui proteggeva i giocatori, per me rimane sempre il numero uno".