Attaccante con la valigia sempre in mano, Samuele Longo, attualmente al Dordrecht, club che milita nella seconda divisione olandese, ha raccontato il suo lungo peregrinare nel corso degli anni tra Italia e Spagna: "Ho cambiato tanto, praticamente tutti gli anni in giro e non sempre potevo decidere cosa fare - ha detto ad Assocalciatori.it -. Pe tante stagioni c'era pure l'interesse dell'Inter che contava, così ho continuato a giocare in prestito. Adesso che ho 30 anni, qui ho trovato quel che cercavo: mi diverto, che è la cosa più importante per me. Non penso di arrivare a giocare a tot anni, finché mi diverto vado avanti".