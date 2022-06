Sabri Lamouchi, ex calciatore visto con le maglie di Inter e Parma, parlando per il magazine francese So Foot ripercorre ampiamente la sua carriera da allenatore tornando tra le altre cose alla sua esperienza al Nottingham Forest del 2019, quando arrivò grazie all'intermediazione di Jorge Mendes. Ma come è arrivato a conoscere il re dei procuratori? "Questo evento risale ai tempi della mia esperienza in Costa d'Avorio, circa dieci anni fa. Didier Drogba ha detto a José Mourinho che il suo allenatore della Nazionale era di prim'ordine. E poco dopo Mourinho mi ha invitato a passare una settimana con lui a Madrid. Abbiamo assistito a una partita di campionato in casa e persino a una partita di Champions League contro il Dortmund di Jurgen Klopp nel 2012. Ero in totale immersione. Raramente una persona mi ha ricevuto come ha fatto Mourinho. Mi ha aperto le porte del suo spogliatoio, del suo ufficio e persino della sua rete, poiché è così che ho potuto incontrare il suo agente Jorge Mendes. Abbiamo cenato tre volte insieme, poi siamo rimasti in contatto".