Il futuro di Antonio Conte ancora non si conosce, ma la recente rivelazione di Stefan Schwoch conferma il forte interesse del Napoli per l'ex Inter. L'ex attaccante, intervistato ai microfoni di Televomero, svela un colloquio che l'ha visto protagonista con il tecnico salentino: "Antonio lo conosco bene, siamo stati anche insieme un mese e mezzo fa da lui a Torino. Ha ammesso che De Laurentiis sta spingendo tantissimo per portarlo a Napoli, il presidente ci sta provando in tutti i modi. Alla famiglia piace l'idea Napoli, ma è complicata perché sa com'è fatto il presidente. La piazza lo stuzzica tantissimo, ma Antonio è uno che quando va in una piazza decide tutto dal cuoco al massaggiatore e sa che qui è molto difficile".