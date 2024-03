Buona prova anche per l'ex interista Raoul Bellanova, ieri per la prima volta in campo con la maglia dell'Italia. A fine partita, l'esterno del Torino, costretto a lasciare il campo per un fastidio, ha commentato la sua prima uscita in azzurro ai canali della FIGC: "Sono contento per l’esordio e per la prestazione. Abbiamo fatto una grandissima partita, la vittoria è meritata - ha detto -. Quando vesti la maglia della Nazionale rappresenti un Paese intero, non esistono amichevoli. Scendiamo sempre in campo per vincere. Gli italiani presenti qui ci hanno dato grande supporto, siamo scesi in campo per loro".

La convocazione per l’Europeo da sogno è diventata un obiettivo concreto:

"Cercherò sempre di dare il massimo con il Torino per guadagnarmi il posto".