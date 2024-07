Xherdan Shaqiri saluta la Svizzera. L'ex esterno dell'Inter, ora in forza al Chicago, nelle ultime ore ha ufficializzato l'addio alla selezione elvetica con un post su X in cui ripercorre parte della sua carriera in biancorosso: "Sette tornei, tanti gol, 14 anni con la Nazionale maggiore svizzera e momenti indimenticabili. E' il momento di salutare la Nazionale. Rimangono bellissimi ricordi e per questo dico a tutti voi: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT", il messaggio del mancino classe '91.

Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT. 🇨🇭❤️… pic.twitter.com/qT9OoQK79x — Xherdan Shaqiri (@XS_11official) July 15, 2024