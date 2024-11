Aleksandar Kolarov si prepara a iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio. Come riportato dalla testata locale Kurir, l’ex terzino di inter e Lazio sarà il nuovo commissario tecnico della Serbia U21. Per Kolarov si tratta della prima esperienza in panchina dopo la breve parentesi come ds del Pisa, ruolo lasciato dopo poche settimane e senza mai rendere noto il motivo. A volerlo fortemente in quel ruolo il segretario generale Branko Radujko.

Il direttore delle selezioni giovanili della Federazione Calcistica Serba, Nikola Lazetić, ha avuto colloqui negli ultimi mesi con diversi candidati per il ruolo di selezionatore della nazionale giovanile. Tra i candidati c’era anche Slaviša Stojanović, un allenatore esperto e affermato, ex tecnico della Stella Rossa e selezionatore della Slovenia, che era disposto a prendere in carico la squadra. Tuttavia, alla fine, è stato deciso che il lavoro sarebbe stato affidato ad Aleksandar Kolarov.