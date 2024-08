Nuova avventura in Germania per Étienne Kinkoué, che secondo quanto riportato da Florian Plettenberg in Germania sta per trasferirsi dal Le Havre, dove è passato in seguito al trasferimento dall'Olympiacos (a cui lo aveva ceduto l'Inter) all'Hoffenheim per una cifra attorno ai 5-6 milioni di euro.

Il difensore è stato in passato nella Primavera nerazzurra.

🚨 DONE DEAL | Étienne Youté #Kinkoué will join TSG Hoffenheim on permanent deal ✔️



All done and sealed with the 22 y/o central defender and with Le Havre. Kinkoué will sign a long-term contract. Transfer fee: €5-6m.



If everything goes according to plan, he will complete… pic.twitter.com/Yl2mEOGiYz