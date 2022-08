Yann Karamoh torna a disposizione del Parma? Finora inserito nella lista degli esuberi, l'ex Inter sembrerebbe essere rientrato nell'orbita dei ducali impegnati in B. A parlarne in conferenza stampa è stato proprio il tecnico degli emiliani Fabio Pecchia.

Charpentier e Karamoh?

"Charpentier non è un giocatore nostro. Karamoh è un giocatore del Parma e non lo ho avuto a disposizione fino adesso. Sono due discorsi diversi, uno è del Parma, l'altro no".

Giacomo Principato