È il 6 ottobre e l'Inter non dimentica Mohamed Kallon, che oggi festeggia i 43 anni. "Attaccante rapido e dinamico. Mimmo Kallon ancora oggi rappresenta un dolce ricordo per tutti i tifosi interisti - scrive il club -. Tre stagioni in nerazzurro, dal 2001 al 2004, per l'ex attaccante della Sierra Leone nato il 6 ottobre 1979, che all'Inter ha collezionato 20 reti in 65 presenze fra tutte le competizioni. Tra i suoi gol più spettacolari c'è sicuramente quello realizzato dopo una sforbiciata al volo in Coppa Uefa contro il Wisla Cracovia. Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi, tanti auguri a Mohamed Kallon che compie oggi 43 anni!".