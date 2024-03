"Non so se è una richiesta di aiuto o devo semplicemente parlarne. Da qualche tempo soffro di una depressione molto grave, che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze da alcol e droghe. Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano e volevo condividerlo con voi". Così l'ex interista Pablo Daniel Osvaldo, ricalcando le orme di un altro ex nerazzurro come Fredy Guarin, fa pubblicamente coming-out su un argomento ancora oggi socialmente ancora sottovalutato come la depressione.

L'ex Inter racconta su Instagram: "Vivo da solo, chiuso in casa, non faccio nulla di produttivo nella mia vita, non ho voglia di fare il bagno o di alzarmi dal letto. Sto seguendo un trattamento psichiatrico. È l'unico modo per poterne uscire, voglio che la gente scopra cosa mi sta succedendo - racconta in lacrime -. Mi sono allontanato dalle persone che mi amavano e che ancora mi amano moltissimo. Le dipendenze non mi fanno venire voglia di vedere la mia famiglia o di condividere cose con i miei figli. Ero un calciatore d’élite, una persona diversa e piena di fiducia. Oggi sono una persona che non riconosco, mi è difficile uscire da questa situazione". Poi sull'ex moglie Daniela Ballester aggiunge: "Sta pagando a causa mia, sta sperimentando cose che non avrebbe dovuto. Non voglio fare la vittima, voglio solo che tu capisca. Le cose che faccio e le decisioni che prendo non sono giuste, tutta la rabbia che provo nei confronti del mondo e delle persone ha a che fare con le mie dipendenze e la mia depressione. È difficile uscirne".