Il padre è stato un grande attaccante dell'Inter e della Nazionale tedesca, suona quindi un po' curioso che il figlio abbia scelto di giocare come portiere. I due, però, presto saranno accomunati dal fatto di aver vissuto un'esperienza in Italia, e pazienza se non sarà Serie A ma solo Serie C. Jonathan Klinsmann, 26 anni, figlio di Jurgen, oggi ct della Corea del Sud, ha sostenuto infatti le visite mediche per conto del Cesena, dove firmerà da svincolato dopo una carriera spesa tra Hertha Berlino in Germania, San Gallo in Svizzera e Los Angeles Galaxy negli Stati Uniti. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.